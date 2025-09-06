VIDEO: नारायणी धाम में पदयात्रियों की भीड़, कई जिलों से आए श्रद्धालु 

गोलाकाबास स्थित नारायणी धाम में पदयात्रियों का जमावड़ा लगने लगा है। अलवर, दौसा, जयपुर सहित कई जिलों से श्रद्धालु डीजे की भजनों की धुन पर नाचते-गाते और संत शिरोमणि सैन भक्त के जयकारे लगाते हुए हाथों में धर्म पताकाएं लिए पैदल यात्रा कर यहां पहुंच रहे हैं। टहला, दौसा और अजबगढ़ सड़कों से बड़ी संख्या में पदयात्री नारायणी धाम की ओर बढ़ रहे हैं।
पंचपौधा मुख्य गेट पर अखिल भारतीय नारायणी धाम प्रबंध एवं विकास महासभा के अध्यक्ष विनोद करेल, पूर्व अध्यक्ष अशोक झाड़ीसा सहित अन्य कार्यकर्ता सभी पदयात्रियों का तिलक निकालकर स्वागत कर रहे हैं। हजारों की संख्या में श्रद्धालु नारायणी धाम पहुंच चुके हैं और आने का सिलसिला देर रात तक जारी रहने की संभावना है। कई महिला-पुरुष श्रद्धालु उत्साह और उमंग के साथ दंडोती लगाते हुए यात्रा में शामिल हो रहे हैं।