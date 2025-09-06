VIDEO: नारायणी धाम में पदयात्रियों की भीड़, कई जिलों से आए श्रद्धालु 



पंचपौधा मुख्य गेट पर अखिल भारतीय नारायणी धाम प्रबंध एवं विकास महासभा के अध्यक्ष विनोद करेल, पूर्व अध्यक्ष अशोक झाड़ीसा सहित अन्य कार्यकर्ता सभी पदयात्रियों का तिलक निकालकर स्वागत कर रहे हैं। हजारों की संख्या में श्रद्धालु नारायणी धाम पहुंच चुके हैं और आने का सिलसिला देर रात तक जारी रहने की संभावना है। कई महिला-पुरुष श्रद्धालु उत्साह और उमंग के साथ दंडोती लगाते हुए यात्रा में शामिल हो रहे हैं।