VIDEO: मूसलाधार बारिश से बांध लबालब, किशोरी एनीकट के ऊपर से बहा पानी

अलवर के थानागाजी क्षेत्र में बीती रात मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया। देर रात करीब 12:30 बजे से सुबह 4:30 बजे तक लगातार चार घंटे तक हुई तेज बरसात से सारे छोटे-बड़े बांधों में उपरा चल गई। बारिश का पानी गांवों और रास्तों पर फैल गया, जिससे ग्रामीणों को आने-जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
लगातार हुई वर्षा के बाद किशोरी क्षेत्र के एनीकट पर ऊपर चलने लगी। ग्रामीणों ने इसे लंबे समय बाद देखा और सुबह से ही लोग एनीकट पर पानी का नजारा देखने पहुंचने लगे। पानी के तेज बहाव ने क्षेत्र के लोगों को राहत के साथ-साथ सावधानी बरतने की भी चेतावनी दी है।
जहां एक ओर बांधों और एनीकट में पानी भरने से किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलने की उम्मीद है, वहीं दूसरी ओर खेतों में जलभराव और फसल खराब होने का खतरा भी मंडराने लगा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से प्रभावित इलाकों में निगरानी और जरूरत पड़ने पर राहत व्यवस्था करने की मांग की है।