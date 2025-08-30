VIDEO: मूसलाधार बारिश से बांध लबालब, किशोरी एनीकट के ऊपर से बहा पानी

अलवर के थानागाजी क्षेत्र में बीती रात मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया। देर रात करीब 12:30 बजे से सुबह 4:30 बजे तक लगातार चार घंटे तक हुई तेज बरसात से सारे छोटे-बड़े बांधों में उपरा चल गई। बारिश का पानी गांवों और रास्तों पर फैल गया, जिससे ग्रामीणों को आने-जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।