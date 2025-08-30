Patrika LogoSwitch to English

अलवर

VIDEO: मूसलाधार बारिश से बांध लबालब, किशोरी एनीकट के ऊपर से बहा पानी

अलवर के थानागाजी क्षेत्र में बीती रात मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया। देर रात करीब 12:30 बजे से सुबह 4:30 बजे तक लगातार चार घंटे तक हुई तेज बरसात से सारे छोटे-बड़े बांधों में उपरा चल गई।

अलवर

Rajendra Banjara

Aug 30, 2025

किशोरी एनीकट के ऊपर से बहा पानी (फोटो - पत्रिका)

अलवर के थानागाजी क्षेत्र में बीती रात मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया। देर रात करीब 12:30 बजे से सुबह 4:30 बजे तक लगातार चार घंटे तक हुई तेज बरसात से सारे छोटे-बड़े बांधों में उपरा चल गई। बारिश का पानी गांवों और रास्तों पर फैल गया, जिससे ग्रामीणों को आने-जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।


किशोरी एनीकट के ऊपर से बहा पानी

लगातार हुई वर्षा के बाद किशोरी क्षेत्र के एनीकट पर ऊपर चलने लगी। ग्रामीणों ने इसे लंबे समय बाद देखा और सुबह से ही लोग एनीकट पर पानी का नजारा देखने पहुंचने लगे। पानी के तेज बहाव ने क्षेत्र के लोगों को राहत के साथ-साथ सावधानी बरतने की भी चेतावनी दी है।

बारिश से मिली राहत और चिंता

जहां एक ओर बांधों और एनीकट में पानी भरने से किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलने की उम्मीद है, वहीं दूसरी ओर खेतों में जलभराव और फसल खराब होने का खतरा भी मंडराने लगा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से प्रभावित इलाकों में निगरानी और जरूरत पड़ने पर राहत व्यवस्था करने की मांग की है।

खबर शेयर करें:

Published on:

30 Aug 2025 01:18 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / VIDEO: मूसलाधार बारिश से बांध लबालब, किशोरी एनीकट के ऊपर से बहा पानी

