VIDEO: लक्ष्मणगढ़ में सड़क किनारे कुएं से मिला शव, क्षेत्र में फैली सनसनी



कुएं के बाहर लावारिस हालत में एक बाइक भी मिली है, जिससे मामले में रहस्य और गहरा गया है। मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने आसपास के थानों को सूचना भेज दी है और शिनाख्त के प्रयास जारी हैं। घटना की खबर मिलते ही मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हो गए।



स्थानीय लोग विभिन्न तरह की चर्चाएं करते रहे, वहीं पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित कर जांच शुरू की। पुलिस का कहना है कि शव की पहचान होने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल मामले की जांच जारी है।