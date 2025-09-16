Patrika LogoSwitch to English

अलवर

VIDEO: जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने रामगढ़ उप जिला अस्पताल का किया निरीक्षण 

महिला स्वास्थ्य जागरूकता और सशक्तिकरण को लेकर शुरू किए जा रहे स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ बुधवार को रामगढ़ से किया जाएगा।

अलवर

Rajendra Banjara

Sep 16, 2025

जिला कलेक्टर ने अस्पताल का किया निरीक्षण (फोटो - पत्रिका)

महिला स्वास्थ्य जागरूकता और सशक्तिकरण को लेकर शुरू किए जा रहे स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ बुधवार को रामगढ़ से किया जाएगा। इसके मद्देनजर मंगलवार को जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने उप जिला अस्पताल रामगढ़ का निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया।


निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने अस्पताल प्रशासन को विशेष रूप से सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभियान के शुभारंभ अवसर पर स्वास्थ्य केंद्र आने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए।

अभियान की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे कलेक्टर के साथ उपखंड अधिकारी अनिल कुमार मीणा, तहसीलदार अंकित खंडेलवाल, खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. अमित राठौर और बाबूलाल यादव भी मौजूद रहे।

रामगढ़ कस्बा स्थित जिला स्वास्थ्य केंद्र पर इस अवसर के लिए जोर-शोर से व्यवस्था की जा रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि अभियान से महिलाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और परिवार भी मजबूत होंगे।

Hindi News / Rajasthan / Alwar / VIDEO: जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने रामगढ़ उप जिला अस्पताल का किया निरीक्षण 

