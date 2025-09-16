VIDEO: जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने रामगढ़ उप जिला अस्पताल का किया निरीक्षण 

महिला स्वास्थ्य जागरूकता और सशक्तिकरण को लेकर शुरू किए जा रहे स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ बुधवार को रामगढ़ से किया जाएगा। इसके मद्देनजर मंगलवार को जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने उप जिला अस्पताल रामगढ़ का निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया।