VIDEO: अलवर में अल सुबह से रिमझिम बारिश, बांध में ऊपरा की उम्मीद अभी बाकी

ग्रामीण क्षेत्रों में भी बादल मेहरबान रहे। राजगढ़, सकट सहित अन्य क्षेत्र में सुबह से रिमझिम बारिश का सिलसिला जारी रहा, जबकि गोलाकाबास में हल्की फुहारें पड़ीं, लेकिन पानी बहकर निकलने लायक बरसात नहीं हुई। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यह बारिश खरीफ फसलों के लिए लाभकारी रहेगी, हालांकि अच्छी पैदावार के लिए अभी और तेज वर्षा की आवश्यकता है।