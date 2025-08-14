Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अलवर

VIDEO: अलवर में अल सुबह से रिमझिम बारिश, बांध में ऊपरा की उम्मीद अभी बाकी

अलवर जिले में गुरुवार अल सुबह से रिमझिम बारिश का दौर शुरू हुआ, जिससे मौसम सुहावना हो गया। कई दिनों से बारिश न होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली।

अलवर

Rajendra Banjara

Aug 14, 2025

सकट (फोटो - पत्रिका)

अलवर जिले में गुरुवार अल सुबह से रिमझिम बारिश का दौर शुरू हुआ, जिससे मौसम सुहावना हो गया। कई दिनों से बारिश न होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। मौसम विभाग ने 15 और 16 अगस्त को भी बारिश की संभावना जताई है।


बारिश न होने के कारण सिलीसेढ़ झील में अब तक ऊपरा नहीं चली है। बांध में करीब 4 इंच पानी की कमी बनी हुई है। विभाग के अनुसार, एक बार तेज बारिश होने पर बांध में ऊपरा शुरू हो सकती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में भी बादल मेहरबान रहे। राजगढ़, सकट सहित अन्य क्षेत्र में सुबह से रिमझिम बारिश का सिलसिला जारी रहा, जबकि गोलाकाबास में हल्की फुहारें पड़ीं, लेकिन पानी बहकर निकलने लायक बरसात नहीं हुई। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यह बारिश खरीफ फसलों के लिए लाभकारी रहेगी, हालांकि अच्छी पैदावार के लिए अभी और तेज वर्षा की आवश्यकता है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

14 Aug 2025 01:25 pm

Published on:

14 Aug 2025 01:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / VIDEO: अलवर में अल सुबह से रिमझिम बारिश, बांध में ऊपरा की उम्मीद अभी बाकी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.