VIDEO: अलवर में अल सुबह से रिमझिम बारिश, बांध में ऊपरा की उम्मीद अभी बाकी

अलवर जिले में गुरुवार अल सुबह से रिमझिम बारिश का दौर शुरू हुआ, जिससे मौसम सुहावना हो गया। कई दिनों से बारिश न होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। मौसम विभाग ने 15 और 16 अगस्त को भी बारिश की संभावना जताई है।
बारिश न होने के कारण सिलीसेढ़ झील में अब तक ऊपरा नहीं चली है। बांध में करीब 4 इंच पानी की कमी बनी हुई है। विभाग के अनुसार, एक बार तेज बारिश होने पर बांध में ऊपरा शुरू हो सकती है।
ग्रामीण क्षेत्रों में भी बादल मेहरबान रहे। राजगढ़, सकट सहित अन्य क्षेत्र में सुबह से रिमझिम बारिश का सिलसिला जारी रहा, जबकि गोलाकाबास में हल्की फुहारें पड़ीं, लेकिन पानी बहकर निकलने लायक बरसात नहीं हुई। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यह बारिश खरीफ फसलों के लिए लाभकारी रहेगी, हालांकि अच्छी पैदावार के लिए अभी और तेज वर्षा की आवश्यकता है।