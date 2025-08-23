VIDEO: खैरथल जिला बचाओ संघर्ष समिति का धरना प्रदर्शन शुरू



झंडारोहण के बाद राष्ट्रगान गाया गया और समिति ने आंदोलन का आगाज किया। धरने में बड़ी संख्या में व्यापारी और शहरवासी शामिल हो रहे हैं। सभी की मुख्य मांग है कि प्रस्तावित जिला मुख्यालय खैरथल में ही बनाया जाए, न कि अन्यत्र कहीं स्थानांतरित किया जाए।



संघर्ष समिति का कहना है कि जब तक सरकार खैरथल को जिला मुख्यालय बनाए जाने का स्पष्ट ऐलान नहीं करती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। धरना स्थल पर समिति के पदाधिकारी ओमप्रकाश रोघा, सर्वेश गुप्ता, मुंडावर के पूर्व प्रधान रोहिताश चौधरी, गफूर खान, गिरीश डाटा, अखिलेश कौशिक, रामावतार, संदीप पाटिल सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे।