VIDEO: स्टेशन रोड पर बड़ा हादसा टला, टूटी विद्युत लाइन से लगी आग



घटना के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों ने समझदारी दिखाते हुए विद्युत विभाग को सूचना दी। विभाग ने फौरन सप्लाई बंद करवाई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। ग्रामीणों का कहना है कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है। ऐसे में गिरी हुई बिजली की तारों से करंट फैलने का खतरा ज्यादा होता है।



समय पर बिजली बंद नहीं की जाती तो कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग से मांग की है कि बरसाती मौसम में ढीली और जर्जर तारों की नियमित जांच और मरम्मत की जाए, ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों।