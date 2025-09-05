VIDEO: स्टेशन रोड पर बड़ा हादसा टला, टूटी विद्युत लाइन से लगी आग

रामगढ कस्बे के स्टेशन रोड पर शुक्रवार को बड़ा हादसा होते-होते टल गया। यहां गुजर रही विद्युत लाइन अचानक टूटकर नीचे गिर गई। करंट फैलने के खतरे के बीच लाइन गिरने से खंभे के पास लगे पेड़-पौधे और घास में आग लग गई।
घटना के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों ने समझदारी दिखाते हुए विद्युत विभाग को सूचना दी। विभाग ने फौरन सप्लाई बंद करवाई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। ग्रामीणों का कहना है कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है। ऐसे में गिरी हुई बिजली की तारों से करंट फैलने का खतरा ज्यादा होता है।
समय पर बिजली बंद नहीं की जाती तो कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग से मांग की है कि बरसाती मौसम में ढीली और जर्जर तारों की नियमित जांच और मरम्मत की जाए, ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों।