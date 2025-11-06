VIDEO: नीमराना में कार की टक्कर से व्यक्ति की मौत, हत्या का लगाया आरोप

नीमराना क्षेत्र में बालिका स्कूल के पास पिकअप की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान रोहितास जोगी के रूप में हुई है। मृतक के पुत्र पारस ने आरोपी संजय के खिलाफ नीमराना थाने में शिकायत दी है। शिकायत में पारस ने बताया कि उसके पिता 5 नवंबर की शाम करीब 6 बजे अपने काम से लौट रहे थे, तभी आरोपी संजय ने अपनी कार से उन्हें टक्कर मारी।
पारस का आरोप है कि उसके पिता ने आरोपी संजय को कुछ पैसे उधार दिए थे और कई बार मांगने पर भी वह लौटाने से बच रहा था। इसी रंजिश के चलते आरोपी ने जानबूझकर कार चढ़ा दी। एक बार टक्कर लगने के बाद भी जब रोहितास जिंदा थे, तो आरोपी ने दोबारा गाड़ी बैक करके उन्हें कुचल दिया।
घटना के समय मृतक के मामा और चाचा का लड़का वहां से नीमराना स्थित कंपनी में काम पर जा रहे थे। उन्होंने मौके पर गाड़ी रुकवाकर चाबी निकाल ली, लेकिन आरोपी वहां से भागने में कामयाब हो गया। पुलिस ने मामला की जांच शुरू कर दी है।
