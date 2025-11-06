VIDEO: नीमराना में कार की टक्कर से व्यक्ति की मौत, हत्या का लगाया आरोप

नीमराना क्षेत्र में बालिका स्कूल के पास पिकअप की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान रोहितास जोगी के रूप में हुई है। मृतक के पुत्र पारस ने आरोपी संजय के खिलाफ नीमराना थाने में शिकायत दी है। शिकायत में पारस ने बताया कि उसके पिता 5 नवंबर की शाम करीब 6 बजे अपने काम से लौट रहे थे, तभी आरोपी संजय ने अपनी कार से उन्हें टक्कर मारी।