VIDEO: छात्रसंघ चुनाव बहाली की मांग पर अलवर में एनएसयूआई का धरना-प्रदर्शन



प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल्द चुनाव कराने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि छात्रसंघ चुनाव विद्यार्थियों की लोकतांत्रिक आवाज हैं, जिन्हें दबाया नहीं जा सकता। धरना स्थल पर एनएसयूआई ने चेतावनी दी कि यदि जल्द चुनाव बहाल नहीं किए गए तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।



इससे पहले गुरुवार को छात्र नेता संदीप ओला के नेतृत्व में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, विधायक ललित यादव, कांति मीणा, मांगीलाल मीणा, जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा, संजय यादव, मुकेश जूली व दीनबंधु शर्मा से फूलबाग में मुलाकात की थी।