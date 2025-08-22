VIDEO: एनसीसी अधिकारियों द्वारा विद्यार्थियों का ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित



प्राचार्य डॉ के एल मीना ने अपने उद्बोधन में बताया कि एन सी सी का जीवन में बहुत ही महत्व होता है। एन.सी. सी के माध्यम से कई प्रकार की राजकीय सेवाओं में भी सीधे मौका मिलता है। कार्यक्रम के अन्त में कमान अधिकारी कार्यालय से आये हुए अधिकारियों ने प्राचार्य के साथ एन.सी.सी



कार्यालय के सामने एक पेड माँ के नाम थीम पर पौधारोपण भी किया। एन सी सी अधिकारी डॉ रतिराम जाटव ने कार्याक्रम का संचालन किया। इस दौरान प्रो. मीनाक्षी मीना, प्रो. आंचल मीना, प्रो. अनिल शर्मा, डॉ. योगेन्द्र सिंह सेहरा, कपिल देव कुण्डारा एवं अन्य प्रोफेसर उपस्थित रहे।