VIDEO: पानी की किल्लत से परेशान लोग पहुंचे जलदाय विभाग, किया विरोध-प्रदर्शन 

शहर के हजूरी गेट क्षेत्र में पिछले छह महीनों से जारी पानी की गंभीर समस्या को लेकर गुरुवार को स्थानीय निवासी जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचे। महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं सहित बड़ी संख्या में लोग विरोध जताने पहुंचे और विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की।
प्रदर्शनकारियों ने मटका फोड़ प्रदर्शन कर अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और कहा कि विभाग बार-बार शिकायतों के बावजूद समाधान नहीं कर रहा है। क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाया कि गर्मी और बरसात दोनों मौसमों में पानी की किल्लत बनी हुई है, जिससे सबसे ज्यादा परेशानी घरों में रहने वाली महिलाओं और बुजुर्गों को हो रही है। इस प्रदर्शन ने एक बार फिर शहर में पेयजल संकट और जिम्मेदार विभागों की लापरवाही को उजागर कर दिया है।