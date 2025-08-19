VIDEO: गणेश चतुर्थी की तैयारियां तेज, कारीगर सजा रहे हैं मिट्टी की प्रतिमाएं

शहर में गणेश चतुर्थी को लेकर तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। स्थानीय कारीगर मंदिरों व पंडालों में विराजमान होने वाली भगवान गणेश की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। 3 मिट्टी से निर्मित विशेष और आकर्षक प्रतिमाएं तैयार की गई हैं। कारीगर इन प्रतिमाओं को रंगों और श्रृंगार से सजा रहे हैं ताकि गणेश उत्सव पर श्रद्धालु बप्पा के भव्य स्वरूप के दर्शन कर सकें।