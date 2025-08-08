VIDEO: स्वतंत्रता दिवस की तैयारी जोरों पर, बच्चे कर रहे पीटी का पूर्वाभ्यास



शिक्षक और प्रशिक्षक बच्चों को अनुशासन और सही तालमेल के साथ प्रदर्शन करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रभक्ति के गीतों की धुन पर उत्साह और जोश के साथ बच्चे कदमताल करेंगे। 15 अगस्त को बच्चों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली पीटी और अन्य कार्यक्रम दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेंगे।