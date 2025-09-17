VIDEO: अलवर कॉमर्स कॉलेज में फिर निकला अजगर, रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित पकड़ा



रेस्क्यू टीम के सदस्य कपिल सैनी ने बताया कि कॉलेज में पहले जो अजगर निकला था उसी प्रजाति का यह भी है। इसका वजन करीब 5 किलो है और लंबाई तीन से चार फीट है। कॉमर्स कॉलेज में 9 सितंबर को करीब 10 फीट लंबा अजगर निकला था। इस मौके पर अमित सैनी, धर्मवीर सैनी, मोहित, अंकुर और गार्ड मौजूद रहे।