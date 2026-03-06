VIDEO: कलश यात्रा के साथ सात दिवसीय श्रीराम कथा का आगाज

कलश यात्रा का शुभारंभ पुराना कटला स्थित राधाकृष्ण मंदिर से किया गया। यहां विधि-विधान से पूजा-अर्चना के बाद महिला श्रद्धालुओं ने सिर पर कलश धारण कर यात्रा की शुरुआत की। यात्रा विभिन्न मार्गों से होती हुई एकलिंग महादेव मंदिर पहुंची, जहां भगवान शिव के दर्शन और पूजा-अर्चना के साथ यात्रा का समापन हुआ।