VIDEO: नीमराणा में किन्नर की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या

नीमराणा क्षेत्र में बुधवार को सनसनीखेज वारदात सामने आई। अज्ञात बाइक सवार दो बदमाशों ने किन्नर मधु को दिनदहाड़े गोली मार दी। घटना बिचपुरी रोड की बताई जा रही है। गंभीर हालत में मधु को तुरंत अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बदमाशों ने किन्नर मधु को उस वक्त गोली मारी जब वह गाड़ी में बैठी थी।
प्राथमिक जांच में सामने आया है कि वारदात किन्नरों के बीच आपसी क्षेत्रीय विवाद और रुपए के लेनदेन से जुड़ी हो सकती है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। घटना की सूचना मिलते ही नीमराणा सचखंड अस्पताल के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है।
जानकारी के अनुसार गोली मारने वाले बदमाश बाइक पर सवार थे। उन्हें पकड़ने के लिए इंटर स्टेट नाकाबंदी करवाई गई है। दोनों की तलाश में पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। इस घटना से नीमराणा और आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल है।