VIDEO: नीमराणा में किन्नर की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या

नीमराणा क्षेत्र में बुधवार को सनसनीखेज वारदात सामने आई। अज्ञात बाइक सवार दो बदमाशों ने किन्नर मधु को दिनदहाड़े गोली मार दी। घटना बिचपुरी रोड की बताई जा रही है। गंभीर हालत में मधु को तुरंत अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बदमाशों ने किन्नर मधु को उस वक्त गोली मारी जब वह गाड़ी में बैठी थी।