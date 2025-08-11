VIDEO: युवाओं ने रखी अपनी बात, पारदर्शी भर्ती और रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग

अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में सोमवार को राजस्थान पत्रिका की ओर से एसएमडी सर्किल स्थित राजकीय पुस्तकालय में एक टॉक शो आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में युवा विद्यार्थियों ने खुलकर अपने विचार रखे और अपने मुद्दों पर चर्चा की।
युवाओं ने कहा कि सरकारी भर्ती प्रक्रिया समय पर पूरी हों, ताकि अभ्यर्थियों को लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े। उन्होंने पेपर लीक जैसी समस्याओं पर कड़ा नियंत्रण और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही, रोजगार के अवसर बढ़ाने और अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की मांग भी रखी। कार्यक्रम में मौजूद छात्र राजनीति में सक्रिय युवा छात्र नेता विष्णु चावड़ा ने युवाओं की बातों का समर्थन करते हुए कहा कि सकारात्मक बदलाव के लिए युवा पीढ़ी की सक्रिय भागीदारी बेहद जरूरी है।