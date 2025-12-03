Patrika LogoSwitch to English

अनियमित विद्युत सप्लाई से नाराज ग्रामीणों का जीएसएस पर धरना

नीमराणा क्षेत्र में लगातार अनियमित विद्युत आपूर्ति से परेशान ग्रामीणों ने बुधवार को जीएसएस दौलतसिंहपुरा (कुंदन सिंहपुरा) पर धरना-प्रदर्शन कर विद्युत निगम के खिलाफ नारेबाजी की।

अलवर

image

Rajendra Banjara

Dec 03, 2025

नीमराणा क्षेत्र में लगातार अनियमित विद्युत आपूर्ति से परेशान ग्रामीणों ने बुधवार को जीएसएस दौलतसिंहपुरा (कुंदन सिंहपुरा) पर धरना-प्रदर्शन कर विद्युत निगम के खिलाफ नारेबाजी की। लंबे समय से बिजली कटौती और अस्थिर सप्लाई से त्रस्त ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।


धरने की जानकारी मिलते ही JEN और AEN मौके पर पहुँचे और ग्रामीणों से वार्ता की। काफी देर चली समझाइश के बाद आखिरकार दो प्रमुख बिंदुओं पर सहमति बनी—

सहमति के प्रमुख बिंदु

  1. दिन में सुबह 9 से 10 बजे तक नियमित विद्युत सप्लाई दी जाएगी।
  2. रात्रि को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक निर्बाध विद्युत सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी।

समझौते के बाद ग्रामीण शांत हुए और धरना समाप्त किया गया।

इस दौरान विधायक ललित यादव के प्रतिनिधि संजय लंबरदार, नगर कांग्रेस अध्यक्ष वेदप्रकाश सैनी एडवोकेट, तथा सुजान सिंह, ऋषिराज, राजवीर, संदीप उमरावगढ़, रतन सिंह, रामवतार, गोविंद सिंह, बलवंत, देशराज, बलबीर, नरेंद्र, करण सिंह, दिनेश, हंसराज, सुनील सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि तय समय अनुसार विद्युत सप्लाई नहीं मिलने पर वे पुनः धरना देने को मजबूर होंगे।

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अनियमित विद्युत सप्लाई से नाराज ग्रामीणों का जीएसएस पर धरना

