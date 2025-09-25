अवैध कब्जे को लेकर ग्रामीणों ने किया मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन 

अलवर जिले के चांदोली गांव के किसानों ने गुरुवार को मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया। किसानों ने कहा कि उनकी 50-100 बीघा जमीन पर भू माफियाओं ने अवैध कब्जा कर लिया है। किसानों का आरोप है कि खासकर दलित और अल्पसंख्यक परिवारों की जमीन को निशाना बनाया गया है और स्थानीय प्रशासन व पुलिस की मिलीभगत से कब्जा बढ़ा है।