अवैध कब्जे को लेकर ग्रामीणों ने किया मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन 

अलवर जिले के चांदोली गांव के किसानों ने गुरुवार को मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया। किसानों ने कहा कि उनकी 50-100 बीघा जमीन पर भू माफियाओं ने अवैध कब्जा कर लिया है। किसानों का आरोप है कि खासकर दलित और अल्पसंख्यक परिवारों की जमीन को निशाना बनाया गया है और स्थानीय प्रशासन व पुलिस की मिलीभगत से कब्जा बढ़ा है।
किसानों ने दावा किया कि इलाके के 100 साल पुराने जोहड़ को समतल करके उस पर अवैध कब्ज़ा कर लिया है। उन्होंने बताया कि पहले शिकायत पर कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा व वन मंत्री संजय शर्मा के हस्तक्षेप पर प्रशासन ने कुछ निर्माण हटवाए थे, लेकिन वर्तमान में आरोपी फिर से रातों–रात निर्माण कर चुके हैं।
किसानों का कहना है कि बदमाशों ने ग्रामीणों से मारपीट की और पुलिस भी उनकी मदद कर रही है। कुछ किसानों ने यह भी बताया कि पटवारी और स्थानीय अधिकारी भूमाफिया के प्रभाव में हैं और शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही।
किसानों ने मिनी सचिवालय पहुंचकर तत्काल प्रभाव से जिला प्रशासन और पुलिस से शिकायत निवारण, जोहड़ और जमीनों की पारदर्शी जांच व कब्जा हटवाने की मांग की। साथ ही उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और सुरक्षा की भी गुहार लगाई।