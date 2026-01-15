चोरी का खुलासा नहीं होने पर धरना, ग्रामीणों में आक्रोश

ग्रामीणों ने बताया कि दिसंबर माह में रात के समय चोरों ने कस्बे की दो ज्वैलर्स की दुकानों को निशाना बनाकर लाखों रुपये के जेवरात चोरी कर लिए थे। घटना के बाद पीड़ित दुकानदारों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, लेकिन अब तक न तो चोरों का पता चल पाया है और न ही चोरी गए माल की बरामदगी हो सकी है।