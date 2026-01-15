चोरी का खुलासा नहीं होने पर धरना, ग्रामीणों में आक्रोश

ग्रामीणों ने उपखंड मुख्यालय पर धरना दिया (फोटो - पत्रिका)
नारायणपुर उपखंड क्षेत्र के अजबपुरा कस्बे में दिसंबर माह में हुई ज्वैलर्स की दुकानों में चोरी की घटना का 20 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस द्वारा कोई खुलासा नहीं किए जाने से ग्रामीणों और दुकानदारों में भारी रोष है। इसी को लेकर गुरुवार को अजबपुरा के महिला-पुरुष दुकानदारों और ग्रामीणों ने उपखंड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया।
ग्रामीणों ने बताया कि दिसंबर माह में रात के समय चोरों ने कस्बे की दो ज्वैलर्स की दुकानों को निशाना बनाकर लाखों रुपये के जेवरात चोरी कर लिए थे। घटना के बाद पीड़ित दुकानदारों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, लेकिन अब तक न तो चोरों का पता चल पाया है और न ही चोरी गए माल की बरामदगी हो सकी है।
दुकानदारों का कहना है कि चोरी के खुलासे को लेकर वे कई बार स्थानीय पुलिस के साथ-साथ उच्च अधिकारियों से भी मिले, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला, ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
धरने पर बैठे लोगों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही चोरी का खुलासा नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर मामले में जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। ग्रामीणों की मांग है कि चोरों की जल्द गिरफ्तारी कर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए।
बड़ी खबरेंView All
अलवर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग