आगे चल रहे वाहन से टकराई वॉल्वो बस, परिचालक सहित दो की मौत, चालक घायल

पुलिस के अनुसार सोमवार रात 9.45 बजे यूपी के नोएडा से महालक्ष्मी ट्रेवल्स की बस जयपुर के लिए रवाना हुईं थी। रात के करीब 1.45 बजे लक्ष्मणगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र के खोहरा मलावली के समीप पिलर नम्बर121/122 पर चालक को नींद की झपकी आने से बस अनियंत्रित होकर आगे चल रहे वाहन से टकरा गई। हादसे में बस की एक साइड के परखच्चे उड़ गए और एक हिस्सा कबाड़ में तब्दील हो गया। बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई, वहीं परिचालक झुंझुनूं जिले के चिड़ावा के गांव खुडिय़ाना निवासी पवन शर्मा (45) पुत्र ओंकार सिंह तथा यूपी नोएडा के गौतम बुद्ध नगर हैरिटेज सेक्टर 74 व हाल जयपुर निवासी सुनीता शुक्ला (68) पत्नी सुनील कुमार शुक्ला की मौके पर ही मौत हो गई, टोंक निवासी बस चालक शहनवाज (38) पुत्र कय्यूमदीन गम्भीर घायल हो गया। सूचना पर दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस-वे की टीम व एनएचएआई एम्बुलेंस पहुंची और घायल को पिनान सीएचसी में भर्ती कराया। जहां से अलवर रेफर कर दिया। पुलिस ने दोनों शवों को लक्ष्मणगढ़ सीएचसी की मोर्चरी में रखवा कर मृतकों के परिजनों को सूचना दी। उनके आने पर पुलिस ने पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम करा शव सुपुर्द कर दिया। इस सम्बंध में गौतम बुद्ध नगर निवासी सुरेंद्र कुमार ने अज्ञात वाहन से टक्कर होने से दो लोगों की मौत का मामला दर्ज कराया है। लोगों ने बताया कि वॉल्वो बस वाहन को टक्कर मारने के बाद उसमें फंस गई और एक किमी तक खिची चली गई। बस ने जिस वाहन के टक्कर मारी, उसका चालक वाहन सहित फरार हो गया। पुलिस तलाश कर रही है।