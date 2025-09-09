Patrika LogoSwitch to English

अलवर

आगे चल रहे वाहन से टकराई वॉल्वो बस, परिचालक सहित दो की मौत, चालक घायल

मृतक झुंझुनूं व महिला नोएडा हाल जयपुर तथा घायल चालक टोंक निवासी यूपी के नोएडा से बस रवाना होकर जा रही थी जयपुर, दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस-वे पर हुआ हादसा

अलवर

Ramkaran Katariya

Sep 09, 2025

अलवर न्यूज... लक्ष्मणगढ़. एक निजी कम्पनी की वॉल्वो यात्री बस दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस-वे पर आगे चल रहे किसी वाहन से टकरा गई। इससे बस में सवार एक महिला व परिचालक की मौत हो गई तथा बस चालक गम्भीर घायल हो गया।

पुलिस के अनुसार सोमवार रात 9.45 बजे यूपी के नोएडा से महालक्ष्मी ट्रेवल्स की बस जयपुर के लिए रवाना हुईं थी। रात के करीब 1.45 बजे लक्ष्मणगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र के खोहरा मलावली के समीप पिलर नम्बर121/122 पर चालक को नींद की झपकी आने से बस अनियंत्रित होकर आगे चल रहे वाहन से टकरा गई। हादसे में बस की एक साइड के परखच्चे उड़ गए और एक हिस्सा कबाड़ में तब्दील हो गया। बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई, वहीं परिचालक झुंझुनूं जिले के चिड़ावा के गांव खुडिय़ाना निवासी पवन शर्मा (45) पुत्र ओंकार सिंह तथा यूपी नोएडा के गौतम बुद्ध नगर हैरिटेज सेक्टर 74 व हाल जयपुर निवासी सुनीता शुक्ला (68) पत्नी सुनील कुमार शुक्ला की मौके पर ही मौत हो गई, टोंक निवासी बस चालक शहनवाज (38) पुत्र कय्यूमदीन गम्भीर घायल हो गया। सूचना पर दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस-वे की टीम व एनएचएआई एम्बुलेंस पहुंची और घायल को पिनान सीएचसी में भर्ती कराया। जहां से अलवर रेफर कर दिया। पुलिस ने दोनों शवों को लक्ष्मणगढ़ सीएचसी की मोर्चरी में रखवा कर मृतकों के परिजनों को सूचना दी। उनके आने पर पुलिस ने पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम करा शव सुपुर्द कर दिया। इस सम्बंध में गौतम बुद्ध नगर निवासी सुरेंद्र कुमार ने अज्ञात वाहन से टक्कर होने से दो लोगों की मौत का मामला दर्ज कराया है। लोगों ने बताया कि वॉल्वो बस वाहन को टक्कर मारने के बाद उसमें फंस गई और एक किमी तक खिची चली गई। बस ने जिस वाहन के टक्कर मारी, उसका चालक वाहन सहित फरार हो गया। पुलिस तलाश कर रही है।

20 वर्ष से कर रहा था परिचालक का कार्य:

मृतक के भाई संतोष शर्मा ने बताया कि उसका भाई पवन शर्मा 20 वर्ष से परिचालक का कार्य कर रहा था। उसके दो पुत्रियां व एक पुत्र है। संतोष अन्य लोगों के साथ उसका शव लेने आया था।

आए दिन हो रहे हादसे

दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस-वे के शीतल टोल प्लाजा से खोहरा मलावली के बीच आए दिन हादसे हो रहे हैं। रात्रि को वाहन चालकों को नींद की झपकी आने या तेज गति होना हादसे की वजह बन रहे हैं। इस बारे में एसएचओ, लक्ष्मणगढ़ नेकीराम का कहना है कि पीडि़त की दी रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पोस्टमार्टम करा शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। आगे की कार्रवाई की जा रही है।

Updated on:

10 Sept 2025 12:54 am

Published on:

09 Sept 2025 11:59 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / आगे चल रहे वाहन से टकराई वॉल्वो बस, परिचालक सहित दो की मौत, चालक घायल

