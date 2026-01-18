अलवर में फिर बदला मौसम का मिजाज, कोहरे ने बढ़ाई ठंड

रविवार को अलवर में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली। सुबह के समय घना कोहरा छाने से विजिबिलिटी काफी कम रही, जिससे सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थमी नजर आई। बीते कुछ दिनों से जिले में अच्छी धूप खिलने से लोगों को ठंड से राहत मिल रही थी, लेकिन रविवार को अचानक बढ़े कोहरे और सर्द हवा ने फिर ठिठुरन बढ़ा दी।
मौसम में आए इस बदलाव का सीधा असर जनजीवन पर दिखा। सुबह के समय मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाले लोग भी कम नजर आए, वहीं वाहन चालकों को लाइटें जलाकर सफर करना पड़ा। हालांकि किसानों के लिए यह बदलाव राहत भरा माना जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार कोहरे और बढ़ी नमी से रबी फसलों को फायदा मिलने की संभावना है, जिससे फसलों की बढ़वार बेहतर होगी।
मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी क्षेत्रों तक पहुंच रहा है। इसी कारण सर्दी का प्रकोप फिर बढ़ा है। विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा, जिसके चलते आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। इससे तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। ऐसे में लोगों को सुबह-शाम अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
बड़ी खबरेंView All
अलवर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग