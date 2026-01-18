अलवर में फिर बदला मौसम का मिजाज, कोहरे ने बढ़ाई ठंड



मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी क्षेत्रों तक पहुंच रहा है। इसी कारण सर्दी का प्रकोप फिर बढ़ा है। विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा, जिसके चलते आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। इससे तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। ऐसे में लोगों को सुबह-शाम अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।