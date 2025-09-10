सरिस्का से खरपतवार की सफाई, 2 अक्टूबर को जंगल खुलने से पहले ट्रैक कर रहे दुरुस्त

सूत्रों के अनुसार सफारी को लेकर ऑनलाइन बुकिंग भी प्रारंभ हो गई है। सरिस्का में बनाए गए सफारी ट्रैक बरसात के समय खराब हो गए। कई जगह से रास्तों की मिट्टी कट कर बह जात है। इन ट्रैकों को दुरुस्त कराया जा रहा है। विलायती बबूल भी जंगल में बड़े पैमाने पर उगने लगे हैं। गाजर घास की भी सफाई की जा रही है। खरपतवार हटवाने से वनस्पति में वृद्धि और संरक्षण, जीव-जन्तुओं के आवास और भोजन की उपलब्धता में सुधार, पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है।ऑनलाइन बुकिंग शुरू