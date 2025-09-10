Patrika LogoSwitch to English

सरिस्का से खरपतवार की सफाई, 2 अक्टूबर को जंगल खुलने से पहले ट्रैक कर रहे दुरुस्त

सरिस्का टाइगर रिजर्व के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू

अलवर

Ramkaran Katariya

Sep 10, 2025

अकबरपुर. सरिस्का टाइगर रिजर्व से बारिश के दौरान उगी खरपतवार की सफाई की जा रही है। जिससे कि अभयारण्य स्थित वनस्पति विकसित हो सके। वन्यजीव-जंतुओं को भी सुविधा मिले। इस बार 2 अक्टूबर को सफारी के लिए सरिस्का खोला जाएगा। इसे लेकर भी ट्रैक सही करने सहित सफाई का कार्य तेजी से किया जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार सफारी को लेकर ऑनलाइन बुकिंग भी प्रारंभ हो गई है। सरिस्का में बनाए गए सफारी ट्रैक बरसात के समय खराब हो गए। कई जगह से रास्तों की मिट्टी कट कर बह जात है। इन ट्रैकों को दुरुस्त कराया जा रहा है। विलायती बबूल भी जंगल में बड़े पैमाने पर उगने लगे हैं। गाजर घास की भी सफाई की जा रही है। खरपतवार हटवाने से वनस्पति में वृद्धि और संरक्षण, जीव-जन्तुओं के आवास और भोजन की उपलब्धता में सुधार, पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है।ऑनलाइन बुकिंग शुरू

सरिस्का टाइगर रिजर्व में खरपतवार की सफाई शुरू कर दी है। हालांकि इसके लिए कोई निश्चित तिथि नहीं है। यह काम मानसून के दौरान या सूखे मौसम में बीज गिरने से पहले किया जा सकता है। सरिस्का टाइगर रिजर्व के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है।अभिमन्यु सहारण डीएफओ, सरिस्का।

Published on:

10 Sept 2025 12:42 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / सरिस्का से खरपतवार की सफाई, 2 अक्टूबर को जंगल खुलने से पहले ट्रैक कर रहे दुरुस्त

