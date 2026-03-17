Weather Update: पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, 19 और 20 मार्च को बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 19 और 20 मार्च को प्रदेश के कई हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की प्रबल संभावना है। विशेष रूप से अलवर और आसपास के जिलों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। शेखावाटी और उत्तरी राजस्थान के जिलों में भी धूल भरी हवाओं के साथ छींटे पड़ने के आसार हैं।