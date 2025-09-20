यह कैसा पौधरोपण… नगरपालिका ने लगाए 5610 पौधे, 500 भी नहीं रहे जीवित

खेरली. नगर पालिका की ओर से पौधरोपण अभियान में 5610 पौधे लगाए गए, लेकिन बिना सुरक्षा के ये पौधे नष्ट हो गए। इनमें से मुश्किल से 500 पौधे भी जीवित नहीं रहे, जबकि पालिका की ओर से 7000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था। पालिका ने सार्वजनिक स्थानों को छोड़कर जिन स्थानों पर पौधे लगाए, वहां देखभाल संबंधित संस्थान की ओर से भी की जानी थी। आरोप है कि उनकी लापरवाही एवं पालिका के ध्यान नहीं देने से पौधरोपण अभियान गड्ढों में सिमटकर रह गया।गौरतलब है कि सरकार के निर्देश पर सभी नगर निकायों को पौधरोपण का लक्ष्य दिया था। जिसमें कस्बे की नगर पालिका को 7000 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया। इसके तहत लगभग 56000 रुपए खर्च कर अशोक, शीशम, बेर, नीम, करंज, बहेड़ा, जामुन, कंडेर, पापड़ी, अमरुद, मीठी नीम, बैंगन बेल सहित कई किस्मों के 5610 पौधे कस्बे के विभिन्न स्थानों पर लगाए थे।