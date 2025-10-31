ADM ने जानकारी मांगी तो मत्स्य विवि ने छात्र के घर भेजी आंसर शीट

बताया जा रहा है कि सत्र 2023-24 के परिणाम आने के बाद स्टूडेंट्स ने करीब एक साल पहले आरटीआइ से आंसरशीट की मांग की थी। लेकिन विश्वविद्यालय ने आंसरशीट नहीं दी। प्रथम अपील में कुलपति ने भी एक नहीं सुनी। इसके बाद विद्यार्थी द्वितीय अपील में सूचना आयोग पहुंचे। वहां से 21 दिन में विश्वविद्यालय को आंसरशीट उपलब्ध कराने के आदेश 17 मार्च, 2025 को दिए। लेकिन विश्वविद्यालय ने आंसर शीट नहीं दी।