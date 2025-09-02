अलवर. मानसून का मौसम जब आता है तो अलवर की प्राकृतिक सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। पहाडियों से गिरते झरने हो या फिर यहां की हरी भरी वादियां, या फिर आसमान से गिरती बारिश की बूंदे या बादलों का जमीन पर उतरना हुआ दृश्य ये सब पर्यटकों को आकर्षित करता है। अलवर के बाला किला क्षेत्र की तो बात क्या है- यहां बारिश के मौसम में बादल पहाडियों को अपने आगोश में समेट लेते हैं।
हरी भरी पहाडियों पर जब सफेद बादल छा जाते हैं तो बार बार निहारने का मन करता है। आसमान से नीचे आते बादलों के साथ यहां पर धरती पर स्वर्ग नजर आता है,पर्यटकों के लिए यह नजारा आंखों को सुकून देने वाला होता है। हरी भरी वादियों से घिरा बाला किला शिमला, मनाली, देहरादून के साथ साथ कश्मीर जैसे खुबसूरती को अपने में समेटे हुए रहता है। जिससे यहां आने वाले पर्यटकों के लिए यह नजारा जन्नत से कम नहीं है, इसके चलते इन दिनों सोशल मीडिया पर अलवर छाया हुआ है।