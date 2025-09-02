हरी भरी पहाडियों पर जब सफेद बादल छा जाते हैं तो बार बार निहारने का मन करता है। आसमान से नीचे आते बादलों के साथ यहां पर धरती पर स्वर्ग नजर आता है,पर्यटकों के लिए यह नजारा आंखों को सुकून देने वाला होता है। हरी भरी वादियों से घिरा बाला किला शिमला, मनाली, देहरादून के साथ साथ कश्मीर जैसे खुबसूरती को अपने में समेटे हुए रहता है। जिससे यहां आने वाले पर्यटकों के लिए यह नजारा जन्नत से कम नहीं है, इसके चलते इन दिनों सोशल मीडिया पर अलवर छाया हुआ है।