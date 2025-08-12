मरीजों के सैंपल लेते समय लैब की छत से मेज पर गिरा मलबा, स्टाफ और मरीज बाल-बाल बचे

गोविन्दगढ़. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सोमवार को बड़ा हादसा होते-होते टल गया। सुबह लगभग 8:45 बजे जब मरीजों के सैंपल लिए जा रहे थे, तभी लैब की छत से अचानक मलबा मेज पर आ गिरा। जिस समय मालवा गिरा था उसे समय सैंपल देने के लिए लगभग 20 से 25 मरीज मौजूद थे। गनीमत रही कि इस घटना में कोई भी स्टाफ सदस्य या मरीज को चोट नहीं आई। मलबा गिरते ही वहां अफरा-तफरी मच गई। स्टाफ तथा मरीज भागकर बाहर आ गए। साथ ही सूचना प्रभारी डॉक्टर शिवकांत शर्मा को दी गई। हादसे के बाद उस कमरे को बंद कर दिया है। अब अस्थायी रूप से गैलरी में मरीजों के सैंपल लिए जा रहे हैं।इस दौरान चर्चा रही कि झालावाड़ की घटना के बाद भी उपखंड प्रशासन गंभीर नहीं है। लगातार उच्च अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जर्जर भवन की सुध नहीं ली जा रही है। अस्पताल के जर्जर भवन में चिकित्साकर्मी उपचार करने को मजबूर है। दूसरी ओर करोड़ों की लागत से बनी बिल्डिंग धूल फांक रही हैँ। उसका सदुपयोग नहीं हो रहा। अगर यहां बड़ा हादसा हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा ?