क्यों लगातार बढ़ रहे हैं आत्महत्या के मामले ? विशेषज्ञ ने बताई ये बड़ी वजह

जब व्यक्ति हर तरफ से निराश हो जाता है। उसे लगता है कि कोई उसकी मदद नहीं करेगा। तब हताशा में उसे आत्महत्या का विकल्प आसान लगने लगता है। आत्महत्या का मुख्य कारण तनाव है। इसके अलावा कैंसर आदि असाध्य रोग, नशीले पदार्थों का सेवन और मानसिक रोग भी आत्महत्या के कारण हैं। खराब वित्तीय स्थिति, सामाजिक कारण भी कई बार आत्महत्या के कारणों के रूप में सामने आते हैं....



....वर्तमान में प्रेम प्रसंग और विवाहोत्तर संबंध भी आत्महत्या का कारण बन रहे हैं। जब भी कोई आत्महत्या करता है तो उससे कुछ महीनों पहले ही उसे इसका आभास होने लगता है। ऐसे में समय रहते अपने माता-पिता, साथी, सगे संबंधियों और मनोचिकित्सक की तुरंत मदद लें। तनाव से बचने के लिए नियमित व्यायाम, प्राणायाम, खेलकूद के साथ ही अपने दोस्तों से विचार साझा करें। परिवारजनों को समय जरूर दें। एकाकी प्रवृत्ति से बचने के लिए मोबाइल से दूर रहें और सफल लोगों की जीवनी को पढ़ें। - डॉ. प्रियंका शर्मा, वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ, जिला अस्पताल अलवर