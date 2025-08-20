अवैध संबंध के चलते पत्नी ने की पति की हत्या: जीजा के साथ भागने का था प्लान, फोन डिटेल से खुला गया राज

Alwar Crime News: भिवाड़ी के सांथलका मजदूर कॉलोनी में मंगलवार को हुई श्रमिक की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बुधवार को पत्नी व उसके जीजा को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की पत्नी व उसके जीजा घंटों तक मोबाइल पर बात करते थे। इससे पुलिस ने दोनों के बीच अवैध संबंधों की भी आशंका जताई है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।
एसपी प्रशांत किरण ने बताया कि मृतक गुड्डू राय की पत्नी बॉबी और उसके जीजा अनुज चौधरी ने ही मिलकर हत्या की साजिश रची और घटना को अंजाम दिया। रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी गई। पति और पत्नी के बीच झगड़ा रहता था और गुड्डू शराब पीने का आदी था। इसके साथ ही जीजा से अवैध संबंध हत्या का कारण बने।
एसपी ने बताया कि मंगलवार शाम को संतरा कॉलोनी सांथलका में एक व्यक्ति का शव मिलने की सूचना मिली। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पड़ताल की। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का लगा। इसके बाद छानबीन शुरू की गई। हत्या के आरोप में मृतक की पत्नी बॉबी (40) और उसके जीजा अनुज चौधरी (64) निवासी भागलपुर बिहार को गिरफ्तार किया गया है। दोनों ने पूछताछ में हत्या करना स्वीकार किया है। जानकारी देने में एएसपी अतुल साहू और डीएसपी कैलाश चौधरी उपस्थित रहे।
राजपाल निवासी यूआईटी सेक्टर पांच ने थाने में रिपोर्ट दी कि 19 अगस्त शाम छह बजे कॉलोनी में रहने वाले किराएदारों ने बताया कि बॉबी और उसका जीजा अनुज चौधरी शाम को चार बजे कमरे का ताला लगाकर बाहर बैठे थे। साढ़े चार बजे दोनों कहीं चले गए हैं। सूचना पर पहुंचकर कमरे की खिडक़ी से अंदर देखा। गुड्डू संदिग्ध स्थिति में पड़ा मिला। पुलिस ने ताला तोड़ा, वहां गुड्डू मृत अवस्था में मिला। उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे। शव कई घंटे तक पड़ा रहा जिसकी वजह से चूहे भी काट गए। गुड्डू और बॉबी के बीच झगड़ा होता था। मुझे शक है कि बॉबी और अनुज चौधरी ने मिलकर हत्या की है।
हत्या करने के बाद दोनों भागने की फिराक में थे। बॉबी ने एक एटीएम से नकदी भी निकाली। दोनों की योजना देर रात भागने की थी लेकिन उससे पहले ही हत्या की सूचना पुलिस तक पहुंच गई और दोनों को पकड़ लिया गया। दोनों के बीच दिन में कई बार लंबी बातचीत होती थी। इसकी जानकारी फोन डिटेल से मिली है। इसके आधार पर दोनों के बीच अवैध संबंध होने की भी आशंका है। गुड्डू का स्वास्थ्य खराब रहता था, इसकी वजह से वह घर पर ही रहता था और पत्नी काम करती थी।