अवैध संबंध के चलते पत्नी ने की पति की हत्या: जीजा के साथ भागने का था प्लान, फोन डिटेल से खुला गया राज

राजपाल निवासी यूआईटी सेक्टर पांच ने थाने में रिपोर्ट दी कि 19 अगस्त शाम छह बजे कॉलोनी में रहने वाले किराएदारों ने बताया कि बॉबी और उसका जीजा अनुज चौधरी शाम को चार बजे कमरे का ताला लगाकर बाहर बैठे थे। साढ़े चार बजे दोनों कहीं चले गए हैं। सूचना पर पहुंचकर कमरे की खिडक़ी से अंदर देखा। गुड्डू संदिग्ध स्थिति में पड़ा मिला। पुलिस ने ताला तोड़ा, वहां गुड्डू मृत अवस्था में मिला। उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे। शव कई घंटे तक पड़ा रहा जिसकी वजह से चूहे भी काट गए। गुड्डू और बॉबी के बीच झगड़ा होता था। मुझे शक है कि बॉबी और अनुज चौधरी ने मिलकर हत्या की है।