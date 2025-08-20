तीन दिन में तीसरा पति… पहले नीले ड्रम में, फिर गला कटा शव और अब चेहरा उधड़ी लाश, पत्नी और जीजा फरार

उसके बाद यूआईटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे में अंदर जाकर देखा तो पता चला कि कंबल ओढ़े लेटा हुआ व्यक्ति बॉबी का पति गुड्डू ही था। उसके चेहरे की चमड़ी उधड़ी हुई थी, मानों चेहरा बिगाड़ने का प्रयास किया गया हो। गले पर चोट का गंभीर निशान था माना जा रहा है कि गला काट दिया गया। फोरेसिंक टीम को मौके पर बुलाया गया और टीम ने जांच पड़ताल शुरू की। बॉबी और अनुज लापता है। शव को मुर्दाघर में रखवाया गया है। माना जा रहा है कि बॉबी और अनुज ने मिलकर ही गुड्डू का मर्डर किया और फिर दोनों फरार हो गए। प्रदेश में तीन दिन में ही इस तरह की तीसरी घटना सामने आई है।