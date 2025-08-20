Patrika LogoSwitch to English

अलवर

तीन दिन में तीसरा पति… पहले नीले ड्रम में, फिर गला कटा शव और अब चेहरा उधड़ी लाश, पत्नी और जीजा फरार

Wife Kills Husband Third Murder In 3 Days: पुलिस ने जब शव के बारे में जांच की तो उसकी हालत देखकर पुलिसवाले भी दहल गए। घटना भिवानी इलाके की संतरा कॉलोनी की है।

अलवर

Jayant Sharma

Aug 20, 2025

Alwar Crime News: राजस्थान में मानों पतियों की शामत आ गई है। लगातार पतियों के शव बरामद हो रहे हैं। तीन दिन में तीसरी घटना सामने आई है। पहले खैरथल-तिजारा जिले में नीले ड्रम में पति का शव मिला, उसके अगले दिन पति का गला काटने पर पत्नी और साथी अरेस्ट हुए और अब खैरथल-तिजारा जिले में ही पत्नी ने अपने पति का मर्डर कर दिया और उसके बाद जीजा संग फरार हो गई। पति-पत्नी मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे और यहां पर किराये के कमरे में रह रहे थे। पुलिस ने जब शव के बारे में जांच की तो उसकी हालत देखकर पुलिसवाले भी दहल गए। घटना भिवानी इलाके की संतरा कॉलोनी की है।

प्रारंभिक जांच के आधार पर पुलिस ने बताया कि संतरा कॉलोनी में रहने वाली संतरा देवी के घर में करीब तीन सप्ताह पहले ही मूल रूप से बिहार निवासी गुड्डू रहने आया था। साथ में उसकी पत्नी बॉबी भी थी। नजदीक वाले कमरे में पहले से ही गुड्डू का जीजा अनुज रहता था। संभव है कि अनुज ने ही बॉबी और गुड्डू को काम दिलाने के बहाने यहां बुलाया। कुछ दिन तो सब सही चला, लेकिन अचानक दो दिन से गुड्डू लापता हो गया।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: पति तड़प रहा था और पत्नी प्रेमी संग… मैंगो जूस में घोल दिया मौत का जहर, फिर…
बाड़मेर
image

कल दोपहर के समय बॉबी अपने कमरे का ताला लगाकर जाने लगी। संतरा देवी से कहा कि पति कुछ दिन से बीमार है, अस्पताल में भर्ती कराया है, उसी के पास जा रही है। उधर नजदीक के कमरे में रहने वाला जीजा अनुज कल सवेरे से ही गायब था। संतरा देवी को कुछ शक हुआ तो कमरे के दरवाजे में बने छेद से अंदर झांककर देखा। पता चला कि चारपाई पर कोई व्यक्ति कंबल ओढ़े लेटा हुआ है। संतरा देवी ने बॉबी से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन बात नहीं बनी तो पुलिस को इसकी जानकारी दी।

उसके बाद यूआईटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे में अंदर जाकर देखा तो पता चला कि कंबल ओढ़े लेटा हुआ व्यक्ति बॉबी का पति गुड्डू ही था। उसके चेहरे की चमड़ी उधड़ी हुई थी, मानों चेहरा बिगाड़ने का प्रयास किया गया हो। गले पर चोट का गंभीर निशान था माना जा रहा है कि गला काट दिया गया। फोरेसिंक टीम को मौके पर बुलाया गया और टीम ने जांच पड़ताल शुरू की। बॉबी और अनुज लापता है। शव को मुर्दाघर में रखवाया गया है। माना जा रहा है कि बॉबी और अनुज ने मिलकर ही गुड्डू का मर्डर किया और फिर दोनों फरार हो गए। प्रदेश में तीन दिन में ही इस तरह की तीसरी घटना सामने आई है।

ये भी पढ़ें

15 साल की शादी 15 सेकंड में खत्म… पत्नी की इस बात से नाराज था पति, दी दर्दनाक मौत, फिर खुद बुलाई पुलिस
अलवर
image

Published on:

20 Aug 2025 08:24 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / तीन दिन में तीसरा पति… पहले नीले ड्रम में, फिर गला कटा शव और अब चेहरा उधड़ी लाश, पत्नी और जीजा फरार

