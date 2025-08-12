15 साल की शादी 15 सेकंड में खत्म… पत्नी की इस बात से नाराज था पति, दी दर्दनाक मौत, फिर खुद बुलाई पुलिस

भूपेश ने पुलिस को बताया कि वह कुछ दिन पहले ही गुजरात से लौटा था और रक्षाबंधन का त्योंहार मनाने के बाद वापस जाने की तैयारी थी। लेकिन जब से आया था तब से पत्नी सही तरह से व्यवहार नहीं कर रही थी। भूपेश ने पुलिस को बताया कि उसे शक था कि पत्नी का और किसी से अफेयर है। इसी बात को लेकर पहले भी विवाद हो चुके थे। सोमवार सवेरे इस बात को लेकर ज्यादा विवाद बढ़ गया। दोपहर तक दोनों के बीच तनाव रहा और शाम को फिर से झगड़ा हो गया तो भूपेश ने खुद पत्नी की हत्या कर दी। उसके बाद पुलिस को फोन कर इसकी जानकारी दी और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया।