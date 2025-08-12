BCCI चयन के लिए मुकाबले में टीम का शर्मनाक प्रदर्शन, सिर्फ 4 रन पर ऑल आउट, उसमें भी दो रन वाइड के

Rajasthan Cricket News: राजस्थान में चल रही सीनियर महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में सोमवार को एक बेहद अनोखा और चौंकाने वाला रिकॉर्ड बना है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) के अंतर्गत आयोजित इस राज्य स्तरीय सीनियर महिला T20 टूर्नामेंट में सिरोही की टीम मात्र 4 रन पर पूरी तरह से ऑल आउट हो गई। यह रिकॉर्ड शायद ही किसी टीम के लिए गर्व का विषय होगा।
यह मुकाबला जयपुर में सिरोही और सीकर की टीमों के बीच हुआ। सिरोही की पूरी टीम महज चार रन बनाकर ढेर हो गई, जिसमें दो रन नौवें नंबर की बल्लेबाज निकिता कुमारी ने बनाए। बाकी रन वाइड गेंदों से आए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी सीकर टीम ने मात्र दो गेंदों में यह लक्ष्य पूरा कर मैच अपने नाम कर लिया। सीकर की गेंदबाज भोमिका जांगिड़ ने इस मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए छह विकेट अपने नाम किए।
राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अनुसार, इस प्रतियोगिता में प्रदेश के लगभग 30 जिलों की महिला टीमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट के तहत जयपुर, उदयपुर, करौली, बाड़मेर, जैसलमेर, अजमेर, सवाई माधोपुर, बीकानेर, झालावाड़, पाली, चूरू, हनुमानगढ़, टोंक, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, भरतपुर, सीकर, सिरोही, नागौर, बारां, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, अलवर, झुंझुनू, दौसा, कोटा, जालोर, जोधपुर, प्रतापगढ़ और राजसमंद समेत अन्य जिले भाग ले रहे हैं।
राजस्थान में महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए यह प्रतियोगिता बड़ी अहम मानी जा रही है। इसके जरिए सीनियर महिला टीम के संभावित खिलाड़ियों का चयन आगामी बीसीसीआई के घरेलू सत्र 2025-26 के लिए किया जाएगा। प्रतियोगिता का आयोजन जयपुर और उदयपुर के जिला केंद्रों पर किया जा रहा है। विशेष रूप से इस प्रतियोगिता में महिला खिलाड़ियों का प्रदर्शन देखकर उनकी प्रतिभा को निखारने का मौका मिलेगा। हालांकि सिरोही टीम का यह प्रदर्शन निराशाजनक रहा, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में अन्य टीमों ने अच्छी लय दिखाई है।