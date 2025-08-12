BCCI चयन के लिए मुकाबले में टीम का शर्मनाक प्रदर्शन, सिर्फ 4 रन पर ऑल आउट, उसमें भी दो रन वाइड के

राजस्थान में महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए यह प्रतियोगिता बड़ी अहम मानी जा रही है। इसके जरिए सीनियर महिला टीम के संभावित खिलाड़ियों का चयन आगामी बीसीसीआई के घरेलू सत्र 2025-26 के लिए किया जाएगा। प्रतियोगिता का आयोजन जयपुर और उदयपुर के जिला केंद्रों पर किया जा रहा है। विशेष रूप से इस प्रतियोगिता में महिला खिलाड़ियों का प्रदर्शन देखकर उनकी प्रतिभा को निखारने का मौका मिलेगा। हालांकि सिरोही टीम का यह प्रदर्शन निराशाजनक रहा, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में अन्य टीमों ने अच्छी लय दिखाई है।

