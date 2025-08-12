बीकानेर में बड़ी साजिश नाकाम, आठ करोड़ का माल पहुंच चुका था… युवा थे टारगेट पर, काम आई किसान की सूझबूझ

पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के माध्यम से भारत में मादक पदार्थ भेजे जाने की घटना यह दर्शाती है कि आतंकवादी और मादक पदार्थ तस्कर सीमा क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। खाजूवाला पुलिस और बीएसएफ के संयुक्त प्रयास से यह मादक पदार्थ समय रहते पकड़ा गया, जिससे बड़ी घटना टली। बीएसएफ और स्थानीय पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और घटना की जांच जारी है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को दें। साथ ही सीमा सुरक्षा को और कड़ा करने के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं।