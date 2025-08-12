बीकानेर में बड़ी साजिश नाकाम, आठ करोड़ का माल पहुंच चुका था… युवा थे टारगेट पर, काम आई किसान की सूझबूझ

Bikaner News: राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित खाजूवाला थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है, जहां किसान के खेत से लगभग 1 किलो 665 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। यह मादक पदार्थ पाकिस्तान की नापाक हरकतों के तहत बॉर्डर के पास ड्रोन के जरिए भारत में भेजी गई थी। किसान ने खेत में पानी लगाते समय हेरोइन को देखा और तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस, बीएसएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंची और मादक पदार्थ को जब्त किया।
खाजूवाला थाने के थाना अधिकारी सुरेन्द्र प्रजापत ने बताया कि यह बरामदगी खाजूवाला थाना क्षेत्र के 21BD के पास किसान के खेत से हुई है। खेत में पड़ी हेरोइन की कुल मात्रा लगभग 1 किलो 665 ग्राम है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 8 करोड़ रुपए आंकी गई है। यह एक गंभीर मामला है और सुरक्षा एजेंसियां बॉर्डर पर लगातार सर्च अभियान चला रही हैं ताकि ऐसी नशीली दवाओं की तस्करी को रोका जा सके।
पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के माध्यम से भारत में मादक पदार्थ भेजे जाने की घटना यह दर्शाती है कि आतंकवादी और मादक पदार्थ तस्कर सीमा क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। खाजूवाला पुलिस और बीएसएफ के संयुक्त प्रयास से यह मादक पदार्थ समय रहते पकड़ा गया, जिससे बड़ी घटना टली। बीएसएफ और स्थानीय पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और घटना की जांच जारी है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को दें। साथ ही सीमा सुरक्षा को और कड़ा करने के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं।
खाजूवाला क्षेत्र के आसपास के गांवों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और बॉर्डर पर गश्त बढ़ाई गई है। अधिकारी लगातार सीमा के आस-पास ड्रोन निगरानी के जरिए संदिग्ध गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। इससे पहले भी खाजूवाला क्षेत्र में सीमा पार से मादक पदार्थ और हथियारों की तस्करी के कई मामले सामने आ चुके हैं। किसान की सतर्कता और सुरक्षा एजेंसियों के कड़े इंतजामों से अब तक कई बड़ी साजिशें फेल की जा चुकी हैं।