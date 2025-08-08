12 लाख के शेयर घाटे के लिए बहू ने 22 तोला सोना लूटा, दो बुजुर्ग मौसी सास को बेरहमी से किया था कत्ल, अब सामने आई ये खबर

पूरा मामला इलाके में स्थित डायमंड कॉलोनी का है। कॉलोनी में रहने वाली 75 साल की हुसैना बाई के घर उनकी तीसरी बहन जुबैदा की बहू मारिया चुपचाप आई थी। उसे लगा था कि मौसी सास सो चुकी है। वह घर में चोरी की वारदात करने आई थी। लेकिन हुसैना बाई जाग गई तो लोहे की रॉड से सिर फोड़कर मारिया ने उनकी हत्या कर दी। उसके बाद नजदीक के कमरे में सो रही सबसे बड़ी बहन 80 सान की सारा बाई जाग गई तो उसी रॉड से मारिया ने उनको भी कत्ल कर दिया। उसके बाद सोना लूटकर फरार हो गई।