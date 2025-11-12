सर्दी की दस्तक, ठाकुर जी को पहनाई शाल – गर्म केसर दूध और बाजरे की खिचड़ी का भोग

सर्दी के आगमन के साथ ही अलवर शहर के मंदिरों में ठाकुर जी के श्रृंगार और भोग में बदलाव शुरू हो गया है। मौसम में ठंडक बढ़ने के साथ ही श्रद्धालु अब ठाकुर जी को गर्म वस्त्र पहनाने लगे हैं। शहर के मनुमार्ग स्थित लक्ष्मीनारायण मंदिर में ठाकुर जी को ऊनी शाल ओढ़ाई गई है और कंबल में शयन कराया जा रहा है। मंदिर में इन दिनों ठाकुर जी को गर्माहट देने के लिए केसर वाला दूध, गोंद के लड्डू और बाजरे की खिचड़ी का भोग लगाया जा रहा है।