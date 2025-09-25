Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अलवर

जनसहयोग से प्रधानाचार्य ने बदली बिचगांवा स्कूल की सूरत

गोविन्द पूनिया व अन्य ग्रामीणों ने बताया कि प्रधानाचार्य ने दो माह के कार्यकाल में जनसहयोग से इतना विकास करवा दिया।

अलवर

Ramkaran Katariya

Sep 25, 2025

लक्ष्मणगढ़. क्षेत्र के पीएम श्री राजकीय सीनियर सेकंडरी स्कूल बिचगांवा की तस्वीर जनसहयोग से बदल गई। प्रधानाचार्य त्रिभुवन सोनी की प्रेरणा और युवाओं की मेहनत से स्कूल को नया लुक मिला।

प्रधानाचार्य ने बताया कि जनसहयोग का यह अनूठा उदाहरण है। ग्रामीणों के सहयोग से 5.50 लाख एकत्रित कर स्कूल में सुविधाओं का विकास किया। गोविंद पूनिया व अन्य लोगों ने घर-घर जाकर लोगों से सहयोग मांगा। इस प्रयास से एकत्रित राशि से स्कूल में कई महत्वपूर्ण विकास कार्य किए गए।लगाए सीसीटीवी कैमरे, लैब भी स्थापित की

विद्यालय में 1.40 लाख से 24 सीसीटीवी कैमरे लगाए। स्कूल परिसर व छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित की। 1.50 लाख से बरामदा बनवाया गया। 2.60 लाख से डिजिटल आईसीटी लैब स्थापित की गई, जिससे छात्रों को आधुनिक तकनीकी शिक्षा का लाभ मिलेगा। यह एक प्रेरणादायक मिसाल बन गया है। ग्रामीणों का कहना है कि वे भविष्य में भी ऐसे प्रयासों में सहयोग के लिए तत्पर रहेंगे। लाइब्रेरी में 9 कम्प्यूटर, बड़ी एलइडी टीवी, दो बड़े इन्वेंटर लगाए है। लैब का उद्घटान तत्कालीन एमडीएम महोकम सिंह ने किया। गोविन्द पूनिया व अन्य ग्रामीणों ने बताया कि प्रधानाचार्य ने दो माह के कार्यकाल में जनसहयोग से इतना विकास करवा दिया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Sept 2025 01:01 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / जनसहयोग से प्रधानाचार्य ने बदली बिचगांवा स्कूल की सूरत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.