जनसहयोग से प्रधानाचार्य ने बदली बिचगांवा स्कूल की सूरत

विद्यालय में 1.40 लाख से 24 सीसीटीवी कैमरे लगाए। स्कूल परिसर व छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित की। 1.50 लाख से बरामदा बनवाया गया। 2.60 लाख से डिजिटल आईसीटी लैब स्थापित की गई, जिससे छात्रों को आधुनिक तकनीकी शिक्षा का लाभ मिलेगा। यह एक प्रेरणादायक मिसाल बन गया है। ग्रामीणों का कहना है कि वे भविष्य में भी ऐसे प्रयासों में सहयोग के लिए तत्पर रहेंगे। लाइब्रेरी में 9 कम्प्यूटर, बड़ी एलइडी टीवी, दो बड़े इन्वेंटर लगाए है। लैब का उद्घटान तत्कालीन एमडीएम महोकम सिंह ने किया। गोविन्द पूनिया व अन्य ग्रामीणों ने बताया कि प्रधानाचार्य ने दो माह के कार्यकाल में जनसहयोग से इतना विकास करवा दिया।