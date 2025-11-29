पानी की समस्या को लेकर महिलाओं का प्रदर्शन 

ग्रामीणों का कहना है कि गांव में 4200 से ज्यादा वोट होने के बावजूद पेयजल व्यवस्था बदहाल है। दिनभर नलों में पानी नहीं आता और रात 11–12 बजे बिजली मिलने पर ही महिलाएं जागकर पानी भरने को मजबूर हैं। इस दौरान मनचलों की अभद्रता से महिलाएं परेशान रहती हैं। महिलाओं ने आरोप लगाया कि कई जगह बोरवेल मालिक गेट बंद कर देते हैं और पानी भरने आए लोगों के बर्तन तक फेंक देते हैं।