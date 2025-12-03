विश्व दिव्यांग दिवस: राजस्थान पत्रिका बना दिव्यांगों का सारथी, दिव्यांगों ने मंच पर रखी समस्याएं

विश्व दिव्यांग दिवस की पूर्व संध्या पर मंगलवार को दिव्यांग पुनर्वास केंद्र पर राजस्थान पत्रिका व मंथन फाउंडेशन चेरिटेबल ट्रस्ट की ओर से जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में परिचर्चा हुई। कार्यक्रम में सरकार की ओर से दिव्यांगों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वन में आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई।



कार्यक्रम के दौरान पूर्व निशक्तजन आयुक्त खिल्लीमल जैन ने कहा कि दिव्यांग कभी अपने को कमजोर न समझे, इनमें दिव्य प्रतिभा होती है, इसलिए इनको दिव्यांग कहा जाता है। दिव्यांगो की सेवा भगवान की सेवा के समान है यह मौका कभी न छोड़ें। चंद्रप्रभू विकलांग कल्याण समिति के पदाधिकारी हरीश कालरा ने कहा कि शरीर में कमजोरी हो सकती है, लेकिन मन को कभी कमजोर न होने दें।