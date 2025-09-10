कुंडला में संत बाबा के मेले में पहलवानों ने दिखाया दम

यूथ मंडल कुंडला अध्यक्ष राजेंद्र मीणा ने बताया कि अलसुबह से देर शाम तक मेला चलता रहा। इससे पहले रात्रि जागरण किया गया। कलाकारों ने भजनों के माध्यम से बाबा की महिमा का गुणगान किया। हवन पूजन, ढांचा दंगल व भंडारे का आयोजन किया। ढांचा दंगल में हरिसिंह धौलान व विक्रम मेजोड एण्ड पार्टी ने धार्मिक व पौराणिक कथाओं की प्रस्तुतियां देकर मंत्रमुग्ध कर दिया। मेले में कुश्ती दंगल भी हुआ। इसमें पहलवानों ने दम दिखाया। अंतिम कुश्ती लक्ष्मणगढ़ के पहलवान रामवीर सैनी व तालाब टहला के पहलवान रामावतार गुर्जर के बीच हुई। जिसमें रामवीर सैनी विजेता रहे। विजेता को अतिथियों ने सम्मानित किया। इस मौके पर कमलेश मीणा, छोटेलाल मीणा, पूरण टीपूडा, फैलीराम, मुकेश, इंद्राज, सुनील, राहुल सहित अन्य लोग मौजूद रहे।