खैरथल-तिजारा जिले की यशी रावत को मिली आरएएस में 154 वीं  रैंक

खैरथल के मातोर रोड निवासी यशी रावत पुत्री सुनील कुमार रावत ने 154 सी रैंक हासिल की है। फिलहाल यशी अलवर कृषि उपज मंडी में एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत है। दूसरे अटेम्प्ट में सिलेक्ट यशी के पिता सुनील कुमार रावत किशनगढ़बास के बासकृपालनगर स्थित वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत स्कूल में प्रिंसिपल पद पर कार्यरत हैं। यशी के सिलेक्शन की जानकारी मिलने पर क्षेत्र में खुशी की लहर है।