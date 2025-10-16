खैरथल-तिजारा जिले की यशी रावत को मिली आरएएस में 154 वीं  रैंक

यशी रावत (फोटो - पत्रिका)
खैरथल के मातोर रोड निवासी यशी रावत पुत्री सुनील कुमार रावत ने 154 सी रैंक हासिल की है। फिलहाल यशी अलवर कृषि उपज मंडी में एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत है। दूसरे अटेम्प्ट में सिलेक्ट यशी के पिता सुनील कुमार रावत किशनगढ़बास के बासकृपालनगर स्थित वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत स्कूल में प्रिंसिपल पद पर कार्यरत हैं। यशी के सिलेक्शन की जानकारी मिलने पर क्षेत्र में खुशी की लहर है।
2024 भर्ती में भी यशी ने इंटरव्यू के लिए क्वालीफाई हुई थी। जिस पर 324 रैंक बनी थी। यशी के पिता सुनील कुमार रावत बताते हैं की यशी ने यह सफलता विकट परिस्थितियों में हासिल की है। याशी ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी स्वर्गीय माता रेनू खण्डेलवाल को दिया है। उन्होंने बताया कि उनकी मां चाहती थी कि उनकी बेटी यशी RAS अधिकारी बने।
