भुगतान के फेर में उलझा ढ़ाई करोड़ का यूथ हॉस्टल, हैंड ओवर का इंतजार

वजह है कि निर्माता एजेंसी को पूरा भुगतान अभी तक नहीं मिला है। फर्म का अब भी डेढ़ करोड़ रुपए बकाया चल रहा है, जिसकी वजह से फर्म ने भवन को हैंडओवर नहीं किया है। राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट कॉरपोरेशन की ओर से यूथ हास्टल का निर्माण किया गया है। यह भवन जयपुर में संचालित नेहरू युवा केंद्र की तर्ज पर बनाया गया है। इसके लिए सरकार की ओेर से 2.79 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया था। लेकिन कॉरपोरेशन को अभी तक एक करोड रुपए ही मिले हैं। बाकी पैसा आना बाकी है। भवन पूरी तरह से बनकर तैयार है। केवल बिजली फिटिंग व रंग रोगन का काम शेष है।