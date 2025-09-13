Patrika LogoSwitch to English

अलवर

भुगतान के फेर में उलझा ढ़ाई करोड़ का यूथ हॉस्टल, हैंड ओवर का इंतजार

अलवर. जिले के युवा खिलाड़ियों को कम किराए पर रहने की सुविधा देने के मकसद से अंबेडकर नगर में यूथ हास्टल का भवन बनाया गया है। इसका निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन इसे खेल विभाग को सुपुर्द नहीं किया गया है। वजह है कि निर्माता एजेंसी को पूरा भुगतान अभी तक नहीं मिला है। [&hellip;]

अलवर

Jyoti Sharma

Sep 13, 2025

अलवर. जिले के युवा खिलाड़ियों को कम किराए पर रहने की सुविधा देने के मकसद से अंबेडकर नगर में यूथ हास्टल का भवन बनाया गया है। इसका निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन इसे खेल विभाग को सुपुर्द नहीं किया गया है।

वजह है कि निर्माता एजेंसी को पूरा भुगतान अभी तक नहीं मिला है। फर्म का अब भी डेढ़ करोड़ रुपए बकाया चल रहा है, जिसकी वजह से फर्म ने भवन को हैंडओवर नहीं किया है। राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट कॉरपोरेशन की ओर से यूथ हास्टल का निर्माण किया गया है। यह भवन जयपुर में संचालित नेहरू युवा केंद्र की तर्ज पर बनाया गया है। इसके लिए सरकार की ओेर से 2.79 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया था। लेकिन कॉरपोरेशन को अभी तक एक करोड रुपए ही मिले हैं। बाकी पैसा आना बाकी है। भवन पूरी तरह से बनकर तैयार है। केवल बिजली फिटिंग व रंग रोगन का काम शेष है।

यह भवन खेल विभाग के लिए बनाया गया है। यह पूरी तरह से वातानुकूलित भवन है। शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में होने वाली खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए खिलाड़ी आते हैं, लेकिन उन्हें ठहरने की सुविधा नहीं मिल पाती है। मजबूरन उन्हें किराया देकर होटल या धर्मशाला में रहना पड़ता है। हॉस्टल शुरू होने के बाद कम किराए में उन्हें रहने की सुविधा मिल सकेगी।

बाढ़ पीड़ितों को पहुंचा रहे राहत सामग्री, हाल जानने जाएगी टीम
अलवर
image

एकेडमी की बालिकाओं को भी मिलेगा लाभ: बजट घोषणा के अनुसार कुश्ती की एकेडमी स्वीकृत हो चुकी है। एकेडमी खुलने के बाद बालिकाओं की संख्या भी बढ़ेगी। ऐसे में बालिकाएं भी यहां रहकर खेलों के साथ-साथ पढ़ाई भी कर सकेंगी।

यूथ हॉस्टल का भवन बनकर तैयार है। खेल विभाग ने अभी तक डेढ़ करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया है। जिसकी वजह से इसे हैंडओवर नहीं किया गया है।

सतीश कुमार,प्रोजेक्ट डायरेक्टर, राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट कारपोरेशन

Published on:

13 Sept 2025 11:39 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / भुगतान के फेर में उलझा ढ़ाई करोड़ का यूथ हॉस्टल, हैंड ओवर का इंतजार

