बेरोक टोक जल स्रोतों पर डुबकी लगा रहे युवा, हादसे की नहीं परवाह

गोलाकाबास. क्षेत्र के पर्यटन स्थल सरसा माता बांध की चादर चली होने से यहां घूमने आने वालों की भी भीड़ लग रही है। यहां स्नान करना प्रतिबंधित होने के बाद भी युवा बांध में कूदकर नहा रहे हैं।प्रशासन की ओर से चेतावनी बोर्ड लगाया हुआ है। इसका भी इन पर असर नहीं है। 4 जुलाई को भी 25 वर्षीय युवक की नहाते वक्त इसी बांध में डूबने से मौत हो गई थी। जिसका शव करीब 24 घण्टे की मशक्कत के बाद निकाला जा सका था। आए दिन पर्यटक यहां नहाने के लिए आते हैं, लेकिन प्रशासन व सिंचाई विभाग की ओर से पाबंदी के लिए कोई नुमाइंदा नहीं लगाया हुआ है। इस बारे में संबंधितों से संपर्क का प्रयास किया गया, लेकिन बात नहीं हो पाई।