अंबिकापुर. 5 दिन से लापता युवक का शव शनिवार की शाम ट्रांसपोर्टनगर स्थित एक कुएं में मिला। मृतक की पत्नी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट मणिपुर चौकी में दर्ज करवाई थी। इसी बीच मवेशी चरा रही एक महिला की नजर कुएं में पड़ी तो उसके होश उड़ गए।

कुएं में पानी के ऊपर युवक की लाश (Ambikapur crime) औंधे मुंह पड़ी थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव (Dead body found into the well) को बाहर निकलवाया। इसी दौरान उसकी पहचान गुमशुदा युवक के रूप में हुई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

सूरजपुर जिले के ग्राम बंजा निवासी 37 वर्षीय प्रभु राम पिता स्व. हरि प्रसाद पाल पत्नी के साथ अंबिकापुर के मठपारा में किराए के मकान में रहता था। वह अस्पताल परिसर में फेरी लगाकर कपड़ा बेचता था। वह 29 जुलाई की शाम से घर में बिना बताए कहीं चला गया था।

दूसरे दिन उसकी पत्नी बबली पाल ने इसकी जानकारी मणिपुर चौकी पुलिस को दी थी। पुलिस गुम इंसान कायम कर मामले की जांच कर रही थी। इसी दौरान शनिवार की शाम को ट्रांसपोर्टनगर के पास खेत में मवेशी चरा रही महिला ने कुएं में युवक का शव देखा।

गुमशुदा पत्नी के रूप में हुई पहचान

इसकी सूचना मिलने पर मणिपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया। उसकी पहचान प्रभु राम के रूप में की गई। पुलिस की जांच में मृतक के शरीर पर चोट के निशान नहीं पाए गए। पुलिस फिलहाल इसे आत्महत्या का मामला मान रही है।

