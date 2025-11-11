Anganwadi center: आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की संख्या में हर माह गिरावट, सिर्फ रजिस्टर में दर्ज है नाम, पोषण आहार पर भी उठ रहे सवाल

अंबिकापुर. महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के गृह क्षेत्र सरगुजा संभाग में महिला और बाल विकास योजनाओं की स्थिति अत्यधिक चिंताजनक हो गई है। आंगनबाड़ी केंद्रों (Anganwadi center) में बच्चों की संख्या लगातार घट रही है, पोषण आहार भी उन्हें नहीं मिल रहा है। यह इस बात का संकेत है कि विभागीय योजनाओं और सेवाओं में गंभीर खामियां हैं। इसके साथ ही भ्रष्टाचार और अधिकारियों की उदासीनता भी इसे बढ़ावा दे रहीं हैं, यह आंगनबाड़ी केंद्रों से मोह भंग की स्थिति है।