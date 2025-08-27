Patrika LogoSwitch to English

अंबिकापुर

Ayodhya Dham: Video: रामलला के दर्शन करने महापौर समेत सभी पार्षद स्पेशल ट्रेन से निकले अयोध्या, मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने किया रवाना

Ayodhya Dham: महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, विधायक प्रबोध मिंज समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, चेहरे पर दिखी खुशी

अंबिकापुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Aug 27, 2025

Ayodhya dham
Minister worships special train (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। रामलला के दर्शन के लिए स्पेशल ट्रेन बुधवार को अंबिकापुर रेलवे स्टेशन से अयोध्या धाम (Ayodhya Dham) के लिए निकली। इसमें अंबिकापुर महापौर मंजूषा भगत के अलावा विभिन्न नगर पंचायतों के अध्यक्ष व सभी पार्षद सवार हुए। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंज, सामरी विधायक उद्धेश्वरी पैंकरा, छग हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव, भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया, वरिष्ठ नेता अनिल सिंह मेजर, पूर्व जिलाध्यक्ष ललन प्रताप सिंह समेत अन्य मौजूद रहे।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रामलला दर्शन (अयोध्या) (Ayodhya Dham) के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना किया गया है। 4 दिवसीय इस यात्रा में छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। बुधवार को अंबिकापुर रेलवे स्टेशन से स्पेशल ट्रेन महापौर व पार्षदों को लेकर अंबिकापुर से निकली। इसमें सूरजपुर, लखनपुर, बलरामपुर, राजपुर, प्रतापपुर समेत अन्य नगर पंचायतों के अध्यक्ष व पार्षद भी सवार थे।

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने पूजा-अर्चना कर सभी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महापौर मंजूषा भगत ने बताया कि वे पहली बार 29 पार्षदों के साथ अयोध्या (Ayodhya Dham) जा रही हैं, काफी खुशी हो रही है। ट्रेन में सवार एमआईसी सदस्य अनिता रविंद्र भारती ने कहा कि उन्हें बहुत खुशी की अनुभूति हो रही है कि वे रामलला के दर्शन करने अयोध्या जा रही हैं।

भगवान श्रीराम का उन्हें बुलावा आया है। उन्होंने कहा कि जब तक बुलावा नहीं आता, लोग रामलला के दर्शन नहीं कर पाते। हमारे शहर के कई लोग पहले दर्शन कर चुके हैं, बुलावा आते ही अन्य लोग भी जाएंगे। स्पेशल ट्रेन रवाना होने के दौरान जय श्री राम के नारे भी लगते रहे।

Ayodhya Dham: 850 श्रद्धालु जा रहे अयोध्या

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि हमारी सरकार ने जो वादा किया था वह निभाया है। 500 वर्षों बाद पीएम मोदी ने रामलला को अयोध्या में विराजित कर लोगों का सपना पूरा कर दिखाया है।

स्पेशल ट्रेन से 850 श्रद्धालु (Ayodhya Dham) यहां से निकले हैं। कल काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद अगले दिन अयोध्या पहुंचेंगे। इस दौरान श्रद्धालुओं के रहने खाने सहित अन्य सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है।

Updated on:

27 Aug 2025 03:54 pm

Published on:

27 Aug 2025 03:50 pm

