Ayodhya Dham: Video: रामलला के दर्शन करने महापौर समेत सभी पार्षद स्पेशल ट्रेन से निकले अयोध्या, मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने किया रवाना

अंबिकापुर। रामलला के दर्शन के लिए स्पेशल ट्रेन बुधवार को अंबिकापुर रेलवे स्टेशन से अयोध्या धाम (Ayodhya Dham) के लिए निकली। इसमें अंबिकापुर महापौर मंजूषा भगत के अलावा विभिन्न नगर पंचायतों के अध्यक्ष व सभी पार्षद सवार हुए। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंज, सामरी विधायक उद्धेश्वरी पैंकरा, छग हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव, भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया, वरिष्ठ नेता अनिल सिंह मेजर, पूर्व जिलाध्यक्ष ललन प्रताप सिंह समेत अन्य मौजूद रहे।