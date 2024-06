CG SDM sent jail: घूसखोर एसडीएम, सहायक रीडर, प्यून व गार्ड को भेजा गया जेल, एसीबी ने 50 हजार की रिश्वत लेते किया था गिरफ्तार

CG SDM sent jail: जमीन का नामांतरण करने के एवज में एसडीएम ने अपने मातहतों के जरिए ली थी 50 हजार रुपए की घूस, एसीबी ने गिरफ्तार कर न्यायालय में किया था पेश

CG SDM sent jail: जमीन से जुड़े राजस्व प्रकरण का फैसला पक्ष में करने के एवज में ग्रामीण से 50 हजार रुपए की रिश्वत (SDM took 50 thousand bribe) लेने वाले उदयपुर एसडीएम, उसके सहायक रीडर, प्यून व नगर सैनिक गार्ड को एसीबी की टीम ने शनिवार को प्रथम जिला व सत्र न्यायाधीश ममता पटेल के न्यायालय में पेश किया, जहां से चारों को न्यायिक रिमांड पर जेल (CG SDM sent jail) भेज दिया गया। एसीबी ने एसडीएम व उसके 3 मातहतों को 50 हजार की रिश्वत लेते शुक्रवार की शाम उदयपुर स्थित एसडीएम कार्यालय से गिरफ्तार किया था। वहीं डिप्टी कलेक्टर एसडीएम बीआर खांडे को हटा दिया गया है।गौरतलब है कि ग्राम जजगा निवासी कन्हाई राम बंजारा ने 5 जून को एसीबी कार्यालय में शिकायत की थी कि उदयपुर एसडीएम कार्यालय में राजस्व से जुड़े प्रकरण में उसके व परिजनों के पक्ष में आदेश पारित करने के लिए एसडीएम बीआर खांडे द्वारा 50 हजार रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है।