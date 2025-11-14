Cricket news: कूच बिहार ट्रॉफी के लिए सरगुजा के क्रिकेट खिलाड़ी रोहित यादव का छत्तीसगढ़ की टीम में चयन

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ (सीएससीएस) ने कूच बिहार ट्रॉफी 2025-26 के लिए चयनित खिलाडिय़ों की सूची जारी कर दी है। इसमें सरगुजा के खिलाड़ी रोहित यादव (Cricket news) का चयन छत्तीसगढ़ अंडर-19 की टीम में किया गया है। रोहित यादव 16 नवंबर को भिलाई में गोवा के खिलाफ खेलेंगे। रोहित का चयन युवा क्रिकेटरों को प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर खुद को साबित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। रोहित का चयन न केवल रोहित की कड़ी मेहनत और प्रतिभा का प्रमाण है, बल्कि सरगुजा क्रिकेट संघ की अहम भूमिका को भी दर्शाता है।