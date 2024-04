बेटे ने कुल्हाड़ी लेकर पिता को मारने दौड़ाया, जान बचाकर भागा तो बाइक में लगा दी आग

Submitted by:

Crime news: घरेलू बात को लेकर पिता व बेटे के बीच चल रहा था विवाद, इसी बीच अलग रह रहे बेटे ने पिता को मारने दौड़ा लिया, पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल

Police arrested young man who was set fire in bike