CG News: छह मिनट लगातार सूर्य को निहारने का दावा, विशेषज्ञ बोले- ऐसा करने से सोलर रेटिनोपैथी का खतरा

CG News: फिल्म मोहब्बतें में गुरुकुल के सख्त मिजाज प्राचार्य नारायण शंकर को सूरज को निहारते दिखाया गया है। ऐसा ही कुछ दुस्साहसिक कार्य अंबिकापुर के लाल विजय श्रीवास्तव करते हैं। वे अपनी खुली आंखों से बिना पलक झपकाए, छह मिनट से अधिक समय तक सूर्य को देख सकते हैं। उनका दावा है कि यह कोई कारनामा या कोई जादू नहीं नहीं है बल्कि वर्षों की एकाग्रता, अनुशासन और साधना का परिणाम हैं।
हालांकि एक्सपर्ट ऐसा न करने की सलाह देते हैं। इससे आंखों संबंधी गंभीर समस्या पैदा हो सकती है। 48 वर्षीय लाल विजय श्रीवास्तव, किसान राइस मिल रोड के निवासी हैं और एक शैक्षणिक संस्था का संचालन करते हैं। उन्होंने वर्षों तक ध्यान, प्राणायाम और साधना के माध्यम से अपने शरीर और मन को नियंत्रित करने की क्षमता विकसित की है। लाल विजय कई मिनट तक उसे एकटक देखते रहते हैं।
लाल विजय अब विश्व रिकॉर्ड बनाने ‘इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स’ को मेल भेजा, जिसके जवाब में संस्था ने उनसे औपचारिक प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। वे अब स्थानीय प्रशासन से भी सहयोग के लिए संपर्क में हैं। उनका कहना है कि यह शक्ति उन्होंने किसी अलौकिक तरीके से नहीं, बल्कि नियमित साधना, ध्यान और आत्मविश्वास से प्राप्त की है। यह अद्भुत दृश्य देखने वालों को चकित कर देता है।
यदि कोई व्यक्ति लगातार सूर्य को देखता है तो उसे सोलर रेटिनोपैथी बीमारी हो सकती है। इससे आंखों का विजन कम हो जाएगा। सूर्य को एकटक देखने से बचना चाहिए। वैसे सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को देखना ज्यादा खतरनाक होता है।
-डॉ. अजय गुप्ता, नेत्र रोग विशेषज्ञ, अंबिकापुर
