CG News: छह मिनट लगातार सूर्य को निहारने का दावा, विशेषज्ञ बोले- ऐसा करने से सोलर रेटिनोपैथी का खतरा

CG News: फिल्म मोहब्बतें में गुरुकुल के सख्त मिजाज प्राचार्य नारायण शंकर को सूरज को निहारते दिखाया गया है। ऐसा ही कुछ दुस्साहसिक कार्य अंबिकापुर के लाल विजय श्रीवास्तव करते हैं। वे अपनी खुली आंखों से बिना पलक झपकाए, छह मिनट से अधिक समय तक सूर्य को देख सकते हैं। उनका दावा है कि यह कोई कारनामा या कोई जादू नहीं नहीं है बल्कि वर्षों की एकाग्रता, अनुशासन और साधना का परिणाम हैं।